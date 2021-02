5 Wanita Diduga PSK dan 3 Laki-laki sebagai Tamu Terjaring Razia di Cafe Remang-remang Way Kanan

Dokumentasi Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan menggelar Operasi Cempaka Krakatau 2021 dengan merazia sejumlah cafe remang-remang tepatnya di cafe hiburan malam Sp3 Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasat Reskrim Iptu Des Herison Syafutra menerangkan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Operasi Cempaka Krakatau 2021.

“Telah diamankan ke Mako Polres Way Kanan sebanyak delapan orang dengan rincian lima orang wanita diduga PSK dan tiga orang laki-laki sebagai tamu cafe dan petugas juga berhasil menyita lima botol minuman keras (miras) jenis vigur,” katanya, Rabu 17 Februari 2021.

"Selanjutnya terhadap delapan orang tersebut dibawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan pendataan dan pembinaan oleh Polres Way Kanan agar tidak mengulangi perbuatannya,” ungkap Kasatreskrim.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )