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Chord dan Lirik Lagu Aduh Mamae MP3 Ade La Muhu Dilengkapi Video YouTube
Simak, chord gitar Aduh Mamae dinyanyikan Ade La Muhu. Dan juga, lirik lagu Aduh Mamae dan video Aduh Mamae.
tribunlampung
Simak, lirik lagu, chord gitar, serta video Aduh Mamae MP3 yang dinyanyikan Ade La Muhu.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Aduh Mamae dinyanyikan Ade La Muhu.
Simak juga, lirik lagu Aduh Mamae dan video Aduh Mamae.
Dengarkan, lagu Aduh Mamae MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.
Berikut, lirik Aduh Mamae serta chord gitar Aduh Mamae dalam Ade La Muhu MP3.
Intro F C G
Am
Ado Mama eee
Ada gadis Baju Mera
F
Bikin sa Terpana
Lia dia Punh senyuman
C
Bikin hati Tergoda
Motanya Tanya
G
dia Syapa yang punya
syapa tau belum ada
Am
kita mo maso Tenga
F
senyum manis
lesung pipi
C G
bikin hati tertarik
Am
nonaeee
F
ko sunggu manis
C
bikin sa tertarik
G
lia nona pe senyum manis
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Penulis: Putri Salamah
Editor: Resky Mertarega Saputri
Sumber: Tribun Lampung