Chord dan Lirik Lagu Melamarmu MP3 Badai Romantic Project Dilengkapi Video YouTube

[Intro]

F Fm

C G/B

Di ujung cerita ini

Bb F

Di ujung kegelisahanmu

Fm C

Ku pandang tajam bola matamu

D/F# G

cantik dengarkanlah aku

C G/B

Aku tak setampan don juan

Bb F

Tak ada yang lebih dari cintaku

E Am -G

..Tapi saat ini ku tak ragu

D/F# G

Ku sungguh memintamu

[Reff ]

F G

Jadilah pasangan hidupku

Em Am

Jadilah ibu dari anak-anakku

F G

Membuka mata dan tertidur

C C9

Di sampingku

F G

Aku tak main main

E Am

..Seperti lelaki yang lain

Dm

Satu yang ku tahu

G

..Kuingin melamarmu

