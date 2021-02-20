Breaking News:

Chord Gitar

Chord dan Lirik Lagu Blue Jeans MP3 Gangga Kusuma Dilengkapi Video YouTube

Simak, chord gitar Blue Jeans dinyanyikan Gangga Kusuma. Dan juga, lirik lagu Blue Jeans dan video Blue Jeans.

zoom-inlihat foto Chord dan Lirik Lagu Blue Jeans MP3 Gangga Kusuma Dilengkapi Video YouTube
Youtube/Gangga
Simak, lirik lagu, chord gitar, serta video Blue Jeans MP3 yang dinyanyikan Gangga Kusuma. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Blue Jeans dinyanyikan Gangga Kusuma.

Simak juga, lirik lagu Blue Jeans dan video Blue Jeans.

Dengarkan, lagu Blue Jeans MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Blue Jeans

Berikut, lirik Blue Jeans serta chord Blue Jeans dalam Gangga Kusuma MP3.

G                 D            Em   Dm
Calling you late at night
C                         G
Talking bout nothin'
C                               D
But we’re always laughing

G                            D
These dumb conversations
Em                            Dm
They raise my affections
C                                 G
Those were the good times
Am                              D
And i miss the old times

C                       Bm
Have i told you lately
Am                       D
That i miss you badly

G                     D
Sometimes i wish
Em                     Dm              C    G
That i could still call you mine
Am                    D
Still call you mine
G                       D
Now all i’ve got is
Em                                 Dm
The stain on my blue jeans
C                          Bm
The only way i could
Am                       D                     G
Remember that you were once mine

G                       D           Em     Dm
Your voice were lullabies
C                       G
I would be list’nin’
C                       D
Till i was sleeping
G                       D
But our situations
Em                   Dm
It stopped our relations
C                        Bm
Why did we end it?
Am                 D
Don’t want to believe it

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Tags
chord gitar
chord gitar Blue Jeans
Chord Gitar Blue Jeans Gangga Kusuma
Blue Jeans MP3
lirik lagu Blue Jeans
lirik Blue Jeans
Gangga Kusuma
Gangga Kusuma MP3
Tribunlampung.co.id
Video YouTube S Blue Jeans emua Tentang Kita
Berita Terkait :#Chord Gitar
Penulis: Putri Salamah
Editor: romi rinando
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
Video Pilihan
Perselingkuhan Nissa dan Ayus Sabyan Terbongkar dari Chat, Diduga Lupa Dihapus dan Dilihat Istri
Perselingkuhan Nissa dan Ayus Sabyan Terbongkar dari Chat, Diduga Lupa Dihapus dan Dilihat Istri
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan