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Chord Gitar

Chord dan Lirik Dynamite MP3 BTS Dilengkapi Video YouTube

Simak, chord lagu Dynamite MP3 dinyanyikan BTS. Simak juga, lirik lagu Dynamite MP3 dan video lagu Dynamite.

zoom-inlihat foto Chord dan Lirik Dynamite MP3 BTS Dilengkapi Video YouTube
youtube.com
chord lagu Dynamite MP3 dinyanyikan BTS. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord lagu Dynamite MP3 dinyanyikan BTS.

Simak juga, lirik lagu Dynamite MP3 dan video lagu Dynamite.

Dengarkan lagu Dynamite MP3 di YouTube Music di bawah ini.

Dengar lagu Dynamite BTS

Saat ini video tersebut sudah ditonton sebanyak 863 juta kali di kanal YouTubenya.

Lagu ini menjadi Top 10 di Spotify Charts Indonesia Awal 2021.

Lagu “Dynamite” yang dinyanyikan oleh boyband asal Korea Selatan, BTS berhasil meraih posisi nomor 1 Billboard Hot 100.

Ini menjadi pertama kalinya lagu mereka berhasil menduduki puncak tangga lagu terpopuler di Amerika Serikat sepanjang karier mereka.

Berikut chord lagu Dynamite MP3 dinyanyikan BTS.

Capo: 4th fret

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video lagu Dynamite
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Chord Dynamite BTS
Tribunlampung.co.id
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Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung
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