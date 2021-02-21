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Chord dan Lirik Dynamite MP3 BTS Dilengkapi Video YouTube
Simak, chord lagu Dynamite MP3 dinyanyikan BTS. Simak juga, lirik lagu Dynamite MP3 dan video lagu Dynamite.
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chord lagu Dynamite MP3 dinyanyikan BTS.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord lagu Dynamite MP3 dinyanyikan BTS.
Simak juga, lirik lagu Dynamite MP3 dan video lagu Dynamite.
Dengarkan lagu Dynamite MP3 di YouTube Music di bawah ini.
Saat ini video tersebut sudah ditonton sebanyak 863 juta kali di kanal YouTubenya.
Lagu ini menjadi Top 10 di Spotify Charts Indonesia Awal 2021.
Lagu “Dynamite” yang dinyanyikan oleh boyband asal Korea Selatan, BTS berhasil meraih posisi nomor 1 Billboard Hot 100.
Ini menjadi pertama kalinya lagu mereka berhasil menduduki puncak tangga lagu terpopuler di Amerika Serikat sepanjang karier mereka.
Berikut chord lagu Dynamite MP3 dinyanyikan BTS.
Capo: 4th fret
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Chord Dynamite BTS
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Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung