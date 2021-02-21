Chord Gitar
Chord dan Lirik Gimme Gimme MP3 NCT 127 Dilengkapi Video YouTube
Simak, chord lagu Gimme Gimme MP3 dinyanyikan NCT 127. Simak juga, lirik lagu Gimme Gimme MP3 dan video lagu Gimme Gimme .
Instagram @nct127
chord lagu Gimme Gimme MP3 dinyanyikan NCT 127.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord lagu Gimme Gimme MP3 dinyanyikan NCT 127.
Simak juga, lirik lagu Gimme Gimme MP3 dan video lagu Gimme Gimme .
Dengarkan lagu Gimme Gimme MP3 di YouTube Music di bawah ini.
Dengar lagu Gimme Gimee NCT 127
NCT 127 merilis video klip lagu Gimme Gimme pada 16 Febuari 2021.
Saat ini video tersebut sudah ditonton sebanyak 11 juta kali di kanal YouTubenya.
Lagu ini menjadi lagu trending YouTube sejak perilisannya.
Saat ini lagu Gimme Gimme masih menempati trending 9 di YouTube.
Berikut chord lagu Gimme Gimme dari NCT 127.
[Intro]
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Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung