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Chord dan Lirik Lagu Emas Hantaran MP3 Arief feat Yollanda Dilengkapi Video YouTube
Simak, chord gitar Emas Hantaran dinyanyikan Arief feat Yollanda. Dan juga, lirik lagu Emas Hantaran dan video Emas Hantaran.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Emas Hantaran dinyanyikan Arief feat Yollanda.
Simak juga, lirik lagu Emas Hantaran dan video Emas Hantaran.
Dengarkan, lagu Emas Hantaran MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.
Berikut, lirik Emas Hantaran serta chord gitar Emas Hantaran dalam Arief feat Yollanda MP3.
Capo di fret 2
Intro C D G Em
Am D G
C D G Em
Am D G
G
berakhir sudah impian cinta
C
tinggalah puing puingnya
Am
mimpi yang indah tak jadi nyata
D G D
terkikis ombak menerpa
G
aku yang dulu engkau sayangi
C
mengapa kau tinggal pergi
Am
oh di manakah janji yang suci
D G
yang katamu tak berbagi
Am
kuingin kau mengerti
G
apa yang kualami
C D G
takdir diriku harus melangkah jauh darimu..
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