Chord dan Lirik Lagu Manusia Bodoh MP3 Ada Band Dilengkapi Video YouTube

C Dm

Dahulu terasa indah

G C G

Tak ingin lupakan

Am D

Bermesraan s’lalu jadi satu

G

Kenangan manis

F Em

Tiada yang salah

Dm E Am G

Hanya aku manusia bodoh

F Em Dm Em

Yang biarkan semua ini permainkanku

Fm G

Berulang ulang ulang kali

[reff]

C G Am

Mencoba bertahan sekuat hati

G Dm

Layaknya karang yang

G

Dihempas sang ombak

C G Am

Jalani hidup dalam buai belaka

G Dm Dm/C# G

Serahkan cinta tulus di dalam takdir



C Dm

Tak ayal tingkah lakumu

G C G

Buatku putus asa

Am D

Kadang akal sehat ini

G

Belum cukup membendungnya

F Em

Hanya kepedihan

Dm E Am G

Yang s’lalu datang menertawakanku

F Em

Engkau belahan jiwa

Dm Em Fm G

Tega menari indah di atas tangisanku

[Reff]

C G Am

Mencoba bertahan sekuat hati

G Dm

Layaknya karang yang

G

Dihempas sang ombak

C G Am

Jalani hidup dalam buai belaka

G Dm Dm/C# G

Serahkan cinta tulus di dalam takdir

Em F Em

Tapi sampai kapankah ku harus

F Dm G C

Menanggungnya kutukan cinta ini

[Bridge]

G# D# F

Semua kisah pasti ada akhir

G C

Yang harus dilalui

G# D# G

Begitu juga akhir kisah ini yakinku indah

[Reff]

C G Am

Mencoba bertahan sekuat hati

G Dm

Layaknya karang yang

G

Dihempas sang ombak

C G Am

Jalani hidup dalam buai belaka

G Dm Dm/C# G

Serahkan cinta tulus di dalam takdir

Em F Em

Tapi sampai kapankah ku harus

F Dm G

Menanggungnya kutukan cinta ini

C

Bersemayam dalam kalbu

