Chord dan Lirik Lagu Pilihen Isun MP3 Luluk Darara Dilengkapi Video YouTube

chord gitar Pilihen Isun dinyanyikan Luluk Darara.

lirik lagu Pilihen Isun

Dengarkan, lagu Pilihen Isun MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Pilihen Isun

Berikut, lirik Pilihen Isun serta chord Pilihen Isun dalam Luluk Darara.

Capo di fret 3

(Intro) Am Em F Em Dm Em Am..

Am Em F Em Dm Em Am..

Am G

sun akoni.. awak iki..

F G Am

adoh teko.. sempurno..

Am G

tapi biso.. sun pastekno

F G Am

riko seng nemu liyo..

Am G

ojo luru welas..

Dm F Am

nong kene isun.. mageh semanding..

Am G

paran hang diarep..

Dm F Am

hang digoleki.. wes sun duweni..

(Reff)

Am Em F Em

pilihen isun baen, pilihen isun baen

Dm Em Am

pilihen isun baen.. nong ati..

(Intro) Am Em F Em Dm Em Am..

Am G

sun akoni.. awak iki..

F G Am E

adoh teko.. sempurno..

Am G

tapi biso.. sun pastekno

F G Am

riko seng nemu liyo..

(Int.) Am G G F Am

Am G G F Am

Am G

ojo luru welas..

Dm F Am

nong kene isun.. mageh semanding..

Am G

paran hang diarep..

Dm F Am

hang digoleki.. wes sun duweni..