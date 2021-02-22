Chord Gitar
Chord dan Lirik Lagu Pilihen Isun MP3 Luluk Darara Dilengkapi Video YouTube
Simak, chord gitar Pilihen Isun dinyanyikan Luluk Darara. Dan juga, lirik lagu Pilihen Isun dan video Pilihen Isun.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Pilihen Isun dinyanyikan Luluk Darara.
Simak juga, lirik lagu Pilihen Isun dan video Pilihen Isun.
Dengarkan, lagu Pilihen Isun MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.
Berikut, lirik Pilihen Isun serta chord Pilihen Isun dalam Luluk Darara.
Capo di fret 3
(Intro) Am Em F Em Dm Em Am..
Am Em F Em Dm Em Am..
Am G
sun akoni.. awak iki..
F G Am
adoh teko.. sempurno..
Am G
tapi biso.. sun pastekno
F G Am
riko seng nemu liyo..
Am G
ojo luru welas..
Dm F Am
nong kene isun.. mageh semanding..
Am G
paran hang diarep..
Dm F Am
hang digoleki.. wes sun duweni..
(Reff)
Am Em F Em
pilihen isun baen, pilihen isun baen
Dm Em Am
pilihen isun baen.. nong ati..
(Intro) Am Em F Em Dm Em Am..
Am G
sun akoni.. awak iki..
F G Am E
adoh teko.. sempurno..
Am G
tapi biso.. sun pastekno
F G Am
riko seng nemu liyo..
(Int.) Am G G F Am
Am G G F Am
Am G
ojo luru welas..
Dm F Am
nong kene isun.. mageh semanding..
Am G
paran hang diarep..
Dm F Am
hang digoleki.. wes sun duweni..
Chord gitar Lagu Pilihen Isun
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lirik lagu Pilihen Isun
Luluk Darara
Video Lagu Pilihen Isun
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