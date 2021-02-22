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Chord Gitar

Chord dan Lirik Lagu Pilihen Isun MP3 Luluk Darara Dilengkapi Video YouTube

Simak, chord gitar Pilihen Isun dinyanyikan Luluk Darara. Dan juga, lirik lagu Pilihen Isun dan video Pilihen Isun.

zoom-inlihat foto Chord dan Lirik Lagu Pilihen Isun MP3 Luluk Darara Dilengkapi Video YouTube
youtube.com
Itulah, Demikian, lirik lagu, chord gitar, serta video Piliheun Isun MP3 yang dinyanyikan Luluk Darara. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Pilihen Isun dinyanyikan Luluk Darara.

Simak juga, lirik lagu Pilihen Isun dan video Pilihen Isun.

Dengarkan, lagu Pilihen Isun MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Pilihen Isun

Berikut, lirik Pilihen Isun serta chord Pilihen Isun dalam Luluk Darara.

Capo di fret 3
(Intro) Am Em F Em Dm Em Am..
Am Em F Em Dm Em Am..
           Am     G
sun akoni.. awak iki..
  F         G          Am
adoh teko.. sempurno..
  Am            G
tapi biso.. sun pastekno
  F              G          Am
riko seng nemu liyo..
  Am              G
ojo luru welas..
                   Dm       F             Am
nong kene isun.. mageh semanding..
     Am                G
paran hang diarep..
                   Dm      F              Am
hang digoleki.. wes sun duweni..

(Reff)
        Am           Em         F                 Em
pilihen isun baen, pilihen isun baen
          Dm           Em             Am
pilihen isun baen.. nong ati..

(Intro) Am Em F Em Dm Em Am..
   Am               G
sun akoni.. awak iki..
   F         G            Am    E
adoh teko.. sempurno..
  Am              G
tapi biso.. sun pastekno
  F      G               Am
riko seng nemu liyo..

(Int.) Am G G F Am
Am G G F Am

  Am             G
ojo luru welas..
                 Dm           F            Am
nong kene isun.. mageh semanding..
 Am                   G
paran hang diarep..
           Dm              F          Am
hang digoleki.. wes sun duweni..

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Luluk Darara
Video Lagu Pilihen Isun
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Penulis: Putri Salamah
Editor: Reni Ravita
Sumber: Tribun Lampung
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