Jadwal Siaran Langsung Babak 16 Besar Liga Champions Atletico vs Chelsea - Lazio vs Bayern Munich

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Jadwal Liga Champions 16 besar kembali dimulai Rabu (24/2/2021) hingga Kamis (25/2/2021) dini hari WIB.

Ada empat pertandingan yang akan berlangsung pekan yakni Lazio vs Bayern Muenchen, Atletico Madrid vs Chelsea, Borussia Moenchengladbach vs Manchester City dan Atalanta vs Real Madrid.

Dua pertandingan akan tayang di SCTV, yakni Atletico Madrid vs Chelsea serta Atalanta vs Real Madrid.

Sedangkan dua pertandingan 16 besar Liga Champions lainnya yakni Lazio vs Bayern Munich dan Borussia Moenchengladbach vs Manchester City tayang lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

Bayern Muenchen ditantang kuda hitam asal Italia, Lazio, sekaligus berbarengan dengan laga antara Atletico Madrid vs Chelsea pada Rabu (24/2/2021) mulai jam 03.00 WIB.

• Jadwal Liga Inggris Derbi Klasik Brighton vs Crystal Palace, Permusuhan yang Dipicu Secangkir Kopi

• Chelsea vs Southampton Imbang, Tuchel Puji Kante, Sebut Tak Senang dengan Callum Hudson dan Tammy

Bayern Munchen, sang juara bertahan Liga Champions yang akan menatang Lazio baru saja menelan kekalahan di kompetisi Bundesliga dari Eintracht Frankfurt dengan skor 2-1.

Sementara Lazio di kompetisi Liga Italia menang dari Sampdoria 1-0.

Di hari yang sama Atletico Madrid akan menantang Chelsea.

Atletico, pemuncak Klasemen Liga Spanyol baru kalah dari Levante. Sementara Chelsea bersama pelatih anyarnya Thomas Tuchel tengah mengalami tanjakan peforma.

Chelsea tak pernah kalah di 6 laga terakhir, meski hanya bisa bermain imbang lawan Southampton di Liga Inggris.