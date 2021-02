Mitsubishi Luncurkan New Pajero Sport, Tipe Tertinggi Dibanderol Rp 742 Juta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) selaku distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) di Indonesia meluncurkan secara virtual SUV teranyarnya, New Pajero Sport, Senin (22/2/2021).

Launching New Pajero Sport dilakukan bersama PT Lautan Berlian Utama Motor dan PT Budi Berlian Motor selaku diler resmi mobil Mitsubishi di Lampung.

Sales Manager PT Budi Berlian Motor Darsono mengatakan, masyarakat yang ingin melihat secara langsung New Pajero Sport dapat langsung datang ke diler atau Mitsubishi Motors Auto Show di Mal Boemi Kedaton, Bandar Lampung, 22-28 Februari 2021.

Dalam Mitsubishi Motors Auto Show dihadirkan dua unit New Pajero Sport Dakar 4x2 dan 1 unit Xpander Cross Rockford Fosgate.

Selain itu, pengunjung pameran juga dapat test drive Xpander Cross AT dan Xpander Exceed MT.

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meluncurkan SUV teranyarnya, New Pajero Sport, Senin (22/2/2021). (ISTIMEWA)

Konsumen tidak perlu khawatir karena PT MMKSI menjamin semua proses dalam kegiatan Mitsubishi Motors Auto Show mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"New Pajero Sport tersedia warna deep bronze metallic, graphite gray metallic, sterling silver metalic, quartz white pearl, dan jet black mica," kata Darsono.

Harga OTR New Pajero Sport dibanderol Rp 523 juta untuk tipe Exceed 4x2 MT, Rp 532 juta untuk Exceed 4x2 AT, Rp 580 juta untuk GLX 4x4 MT, Rp 588 juta untuk Dakar 4x2 AT, Rp 635 juta untuk Dakar Ultimate 4x2 AT, dan Rp 742 juta untuk Dakar Ultimate 4x4 AT.

Untuk konsumen yang melakukan SPK New Pajero Sport di diler pada 16-31 Februari 2021 dan Mitsubishi Motors Auto Show ada launching gift berupa bluetooth portable speaker: Bose Soundlink Mini II.

Konsumen juga akan mendapatkan Smart Package Silver yakni paket gratis perawatan berupa jasa dan spareparts hingga 50 ribu kilometer atau 4 tahun, plus kaca film V-Kool, bunga ringan, dan garansi kendaraan 100 ribu kilometer / 3 tahun.