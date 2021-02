Chord dan Lirik Lagu Dada Sayang MP3 Safira Inema Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Dada Sayang dinyanyikan Safira Inema.

Capo di fret 2



Intro Am Dm F E Am E

Am Dm F E Am E



Am

rasane koyo ngene.

G C

yen lagi nandang kahanan

F G

tak kuat-kuatne ati

C

nadyan loro tenan

Dm G C

sing di karepne.. selawase sesandingan

Dm G Am E

nyatane kabeh mung dadi kenangan

Am

yen pancen mung semene

G C

tresnomu kanggo awakku

F G

yowis kudu tak lilakne

C Dm

nadyan perih atiku, ninggalke aku

G C

kowe malah ro wong liyo

Dm Em Am E

aku sadar.. wes ra ono artine

Chorus

Am

yowis dada sayang

Dm

dewe wes ra dadi siji

G

sing ati-ati nggon bebrayan

C Em

tak dongakne tresno nyawiji

Am

yowis dada sayang

Dm

lilo ora tak gondeli

G

amergo wes kudu sadar

C

dudu sopo-sopo aku iki



Dm C

yen wonten kurang.. ngapunten kulo

G Em Am

cukup ngerti wae setyomu mung semono



Int. Am Dm G C

F Am F E Am E

.

Am

yen pancen mung semene

G C

tresnomu kanggo awakku

F G

yowis kudu tak lilakne

C Dm

nadyan perih atiku, ninggalke aku

G C

kowe malah ro wong liyo

Dm Em Am E

aku sadar.. wes ra ono artine

Chorus

Am

yowis dada sayang

Dm

dewe wes ra dadi siji

G

sing ati-ati nggon bebrayan

C Em

tak dongakne tresno nyawiji



Am

yowis dada sayang

Dm

lilo ora tak gondeli

G

amergo wes kudu sadar

C

dudu sopo-sopo aku iki