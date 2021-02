Chord dan Lirik Lagu Diary Despresiku MP3 Last Child Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Diary Despresiku yang dinyanyikan Last Child.

Simak juga, lirik lagu Diary Despresiku dan video Diary Despresiku.

Dengarkan, lagu Diary Despresiku MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Diary Despresiku

Berikut, lirik Diary Despresiku serta chord Diary Despresiku dalam Last Child.

Intro : C G Am F

C G Am F

C G/B Am G

malam ini hujan turun lagi

F Em

bersama kenangan yang ungkit

Dm G

luka di hati..

C G/B Am G

luka yang harusnya dapat terobati

F G C

yang ku harap tiada pernah terjadi..

F G

ku ingat saat ayah pergi

C G/B Am G

dan kami mulai kelaparan

F

hal yang biasa buat aku

G

hidup di jalanan..

F G

disaat ku belum mengerti

C G/B Am G

arti sebuah perceraian

F

yang hancurkan semua hal indah

G C -G-G

yang dulu pernah aku miliki..

Reff:

C

wajar bila saat ini

Am -Bm-C

ku iri pada kalian

F

yang hidup bahagia berkat suasana

G

indah dalam rumah..

C

hal yang selalu aku bandingkan dengan

Am -Bm-C

hidupku yang kelam

F G

tiada harga diri agar hidupku

(C)

terus bertahan...

Musik : C G Am F