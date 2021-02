Wakapolres Way Kanan Tes Urine 15 Personel Secara Acak, Hasilnya? 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan didampingi Sipropam dan Satresnarkoba Polres Way Kanan secara acak dan dadakan melaksanakan test urine terhadap personel saat pelaksanaan apel pagi di Lapangan Apel Mako Polres Way Kanan.

Test Urine tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melibatkan Urdokkes Polres Way Kanan dilakukan pada saat pelaksanaan apel pagi di toilet Masjid Darul Fatah Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kompol Allagan menyampaikan sebagai deteksi dini dalam rangka ciptakan anggota Polri bebas narkoba, melakukan pemeriksaan urine terhadap 15 perwakilan personil Polres Way Kanan.

“Awal yang dites urine Saya diikuti oleh 14 perwakilan anggota Polres Way Kanan,” katanya, Rabu 24 Februari 2021.

Kegiatan ini juga atensi bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencegah lahgun (penyalahgunaan) narkoba, telah menerbitkan Surat Telegram bernomor ST/331/II/HUK.7.1/2021 tertanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo atas nama Kapolri.

"Selain itu, untuk mendisiplinkan anggota Polri khususnya Polres Way Kanan diharapkan agar aparat penegak hukum sebagai garda terdepan, terbebas dari narkoba, serta sebagai wujud untuk mengantisipasi adanya keterlibatan anggota dalam peredaran maupun pengguna narkoba, khususnya di lingkungan personel jajaran Polres Way Kanan,” ungkapnya.

"Namun apabila suatu hari diketahui anggota didapati menggunakan narkoba dan terbukti maka anggota itu akan langsung diberikan sanksi tegas. Termasuk sampai pemecatan,” tegasnya.

Menurut, Wakapolres Way Kanan dalam pemeriksaan mendadak ini tidak serta merta berhenti sampai di sini, nantinya akan dilanjutkan lagi dengan melakukan tes urine ke tiap-tiap Polsek jajaran Polres Way Kanan dengan pelaksanaan secara acak.

Hasilnya berdasarkan pemeriksaan menggunakan rapid test urine merk standa Reagen (SR), terhadap 15 Personel Polres Way Kanan hasil urinenya Negative (-) mengandung Narkoba.

Setelah itu Wakapolres Way Kanan memberikan reward terhadap anggota yang hasil tes urinenya negatif dan berpesan kepada semua anggota untuk bekerja, berbuat lebih baik.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )