Pembinaan Berjenjang AHM Siap Antar Pebalap Muda Harumkan Bangsa di 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, - PT Astra Honda Motor (AHM) memperkuat komitmennya dalam pembinaan balap berjenjang untuk mencetak prestasi dan mengharumkan nama Indonesia di berbagai ajang kompetisi balap bergengsi tahun 2021. Untuk bertarung di musim balap tahun ini, AHM memperkenalkan 12 pebalap Astra Honda Racing Team (AHRT) yang siap mencetak prestasi di dunia olahraga balap hingga tingkat dunia.

Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan kebijakan setiap negara, AHM mendukung para pebalap binaannya untuk berlaga di gelaran balap Eropa, Asia, maupun tingkat nasional. Pada balapan yang digelar di benua Eropa, AHM menurunkan satu pebalap AHRT di kelas CEV Moto3 Junior World Championship, yaitu Mario Suryo Aji.

Gelaran CEV Moto3 Junior World Championship adalah ajang balap bergengsi di Eropa yang tingkat kompetisinya sangat sengit hampir seperti Grand Prix yang menjadi mimpi tertinggi para pebalap dunia. Untuk meningkatkan skill dan fokus berlatih agar dapat memberikan hasil yang terbaik untuk Indonesia, Mario akan menetap sementara di benua Eropa agar dapat mempersiapkan diri pada balapan pembuka yang akan dilaksanakan di Sirkuit Estoril, Portugal bulan April mendatang. Pebalap muda berusia 16 tahun ini siap menyambut musim balap tahun ini dengan optimisme tinggi berbekal pengalaman impresifnya yang berhasil finish 6 besar pada musim balap lalu.

Strategi penjenjangan AHM juga telah dipersiapkan dengan matang untuk mengharumkan nama bangsa di benua Asia. Di kawasan ini, pebalap AHRT bertalenta Chessy Meilandri dan Veda Ega Pratama siap tampil pada ajang TTC menggunakan motor Honda NSF250R. Sementara itu, pada balapan ATC 2021 yang dipromotori oleh Dorna Sports yang juga penyelenggara kejuaraan balap dunia MotoGP, AHM mengandalkan pebalap binaannya yaitu Herjun Atna Firdaus, Azryan Dheyo Wahyumaniadi, Herlian Dandi dan Fadillah Arbi Aditama untuk bertarung pada gelaran tersebut.

Pada balapan bergengsi ARRC 2021, AHM kembali mengandalkan pebalap AHRT Irfan Ardiansyah dan Rheza Danica Ahrens yang berlaga di kelas Supersports 600cc. Menemani kelas tersebut, AHM juga mengikutsertakan Lucky Hendriansya, M. Adenanta Putra dan Herjun Atna Firdaus di kelas AP250. AHM juga akan berpartisipasi pada ajang kompetisi ketahanan di Suzuka Endurance Race untuk menguji performa, ketahanan fisik dan mental, konsistensi dan kestabilan pebalap binaannya.

Tak hanya membina talenta pebalap Tanah Air di lintasan sirkuit, AHM juga melanjutkan pembinaan balap di ajang motocross bersama Delvintor Alfarizi untuk bertanding pada kelas MX2. Pebalap AHRT peraih gelar juara nasional kejurnas motocross kelas MX2 tahun 2019 ini juga siap membanggakan bangsa dengan tampil sebagai wildcard di MXGP Indonesia.

Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya mengatakan komitmen tinggi AHM untuk mewujudkan mimpi pebalap muda berbakat Indonesia terus diperkuat. Melalui strategi pembinaan balap berjenjang, AHM terus mendukung mimpi pebalap muda Indonesia untuk tampil di ajang balapan dunia yang bergengsi.

“Kami berupaya terus konsisten mewujudkan mimpi pebalap muda Indonesia untuk mengharumkan nama bangsa di kancah balap internasional. Dengan penampilan para pebalap muda bertalenta binaan AHM di berbagai kejuaraan balap tahun ini, kami berharap dapat terus memberikan inspirasi ke generasi muda Indonesia untuk mewujudkan mimpi tertingginya,” ujar Thomas.

Konsistensi komitmen AHM di dunia balap telah dijalankan sejak tahun 2010. AHM secara konsisten melatih pebalap muda bertalenta melalui pembinaan berjenjang dan terstruktur. Tahapan pembinaan berjenjang dimulai sejak usia dini di bawah 14 tahun melalui program Astra Honda Racing School (AHRS). Para pebalap muda ini berlatih menggunakan motor balap Honda NSF100 yang sesuai digunakan untuk berlatih bagi pemula. Selain praktik, mereka juga dibekali dengan pembelajaran materi baik teknis maupun non teknis terkait balap.

Pebalap berbakat dari berbagai daerah juga diwadahi melalui gelaran balap bertajuk Honda Dream Cup (HDC). Tahun ini, HDC akan digelar di beberapa kota dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Berbagai dukungan untuk tim balap juga akan diberikan terutama pada tim yang terjun pada di berbagai ajang Kejuaraan Nasional balap.

“One Heart.” dan “Satu Hati.” di MotoGP, Dalam upaya memberikan inspirasi bagi para pecinta balap Tanah Air untuk menggapai mimpi tertinggi di dunia balap, AHM kembali memberikan dukungan kepada Repsol Honda Team di ajang MotoGP dengan menempatkan logo “One Heart.” dan “Satu Hati.” di racing suit pebalap Marc Marquez dan rekan setimnya Pol Erspargaro, serta motor balap RC213V.

Selama musim balap MotoGP 2021, logo “One Heart.” menghiasi under cowl kanan dan rear inner fender kiri sepeda motor RC213V yang digunakan Repsol Honda Team. Sementara itu, logo “Satu Hati.” terlihat pada bagian under cowl kiri dan rear inner fender kanan sepeda motor Repsol Honda Team.(*)