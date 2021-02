Chord Gitar Lagu Mungkin oleh Potret

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Mungkin dinyanyikan Potret.

Termasuk, video Mungkin di akhir tulisan ini.

• Chord Gitar dan Video Aliens Coldplay

• Chord Gitar dan Video I Turn To You Christina Aguilera

Lagu Mungkin MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Mungkin dilengkapi lirik lagu Mungkin dinyanyikan Potret.

[Intro] Am Dm C G E

[Verse 1]

Am Dm G

Mungkin, Aku bisa bercinta dengan kamu

C F

Kendati kata-katamu selalu

Dm E

Menusuk jantung, Melukaiku

Am Dm G

Mungkin, Kumau memaafkanmu kembali

C F

Demi cinta yang ada di hatiku

Dm E

Meloloskanmu Dari kata pisah

[Chorus]

Am Dm G

Mungkin sang fajar, Dan sayap-sayap burung patah

C F

Menyaksikan kita berseteru

Dm E

Selalu tak pernah damai

Am Dm G

Mungkin cintaku, Terlalu kuat dan menutupi

C F

Jiwa yang dendam akan kerasmu

Dm E

Sehingga kita bersama

Am

Mungkin

[Verse 2]

Am Dm G

Mungkin, Kumau memaafkanmu kembali

C F

Demi cinta yang ada di hatiku

Dm E

Meloloskanmu Dari kata pisah

Am

Mungkin

[Interlude]

Bm Em A D G Em F#