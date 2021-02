Syuting Klip Lagu Raya and The Last Dragon Produksi Disney, Via Vallen Sebut Sempat Mau Dikoploin

Ilustrasi. Via Vallen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Ada kabar istimewa dari pedangdut Via Vallen yang dapat kesempatan merasakan proses syuting video klip dengan standard Disney.

Lagu Kita Bisa yang merupakan original soundtrack versi Indonesia dari animasi Raya And The Last Dragon, sudah dibuat video klipnya.

Via mengaku proses pembuatan lagunya sangat megah, ia merasa bangga bisa merasakan pengalaman syuting dengan standard produksi Disney.

"Nah ini pernah kubahas, waktu aku syuting video klip untuk sebuah lagu Indonesia ini dikonsep sedemikian rupa dan semegah ini keren banget ya," ucap Via Vallen dalam jumpa pers virtual, Jumat (26/2/2021).

"Aku jadi bangga banget karena di situ aku bisa ngerasain konsep video klip yang nggak pernah kupunya sebelumnya. Jadi ini klip yang mahal banget gitu," jelasnya.

Via pun terkesima karena proses penggarapannya sangat cepat dan detail. Sejak ia ditawari hingga proses rekaman dan syuting tak butuh waktu panjang.

Ia mendapat sebuah pengalaman baru kita harus jalani syuting video klip selama 24 jam full demi mendapat gambar yang sempurna.

"Unik banget karena di Desember meeting terus aku oke, Januari aku ketemuan mulai rekaman," ungkap Via Vallen.

"Terus syuting aku 1x24 jam dari jam 5 pagi sampai jam 5 pagi besoknya," jelasnya.

Sempat mau dibuat koplo