Ngobrol Online Bareng Komunitas Motor Viral All New CBR150R

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Tunas Honda Lampung mengajak komunitas Honda CBR kupas tuntas fitur dan treknologi motor sport Honda berkonsep ”Own The Ride” ini makin lincah dan berperforma dengan nuansa motor sport ala big bike yang kental dilengkapi fitur dan teknologi baru membuat All New Honda CBR150R dalam kegiatan Ngoprek alias Ngobrol Online Seputar Komunitas disiarkan secara langsung melalui Instagram @hondaloverlampung (27/02/2021).

Bertema Kupas Tuntas All New Honda CBR150R, pada ngoprek ini mengundang perwakilan komunitas perwakilan CCI Bandar Lampung diwakili Bro Lex, Dwi Gita perwakilan LCC dan Andy Qiting sebagai Host dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Pada Ngoprek ini para nara sumber menyampaikan pengalamannya mengendarai All New CBR150R yang mereka miliki.

"All New CBR150R motor sport yang enak. Tarikannya enteng, handling mantab dan desainnya sport banget," kata Gita perwakilan LCC. Pada awal tahun 2021, AHM memberi kejutan ke pecinta motor sport dengan melaunching All New Honda CBR150R yang semakin berkarakter dan lincah, dilengkapi fitur dan teknologi baru membuat All New Honda CBR150R makin jadi pusat perhatian.

"Teknologi assist / slipper clutch sangat bagus dan spesial. Karena teknologi ini yang sudah-sudah ada di motor gede dan kapasitasnya besar. Untuk motor sport 150 baru di All New CBR150 R, " kata M.Amin selaku Technical Service.

Assist/ Slipper Clutch di All New CBR150R yang sanggup meningkatkan sensasi berkendara menyenangkan. Slipper Clutch berfungsi mencegah ban belakang selip yang disebabkan oleh engine brake saat penurunan gigi secara ekstrem. Melalui pengaplikasian fitur ini, pengendara juga dapat merasakan pengoperasian kopling yang jauh lebih ringan.

Selain itu kehadiran sok depan upside down juga jadi pembahasan. Dimana upside down menambah keren hingga All New CBR150R makin gagah dan sporty. Dari fungsional. Juga lebih maksimal.

Peredaman sok upside down di All New Honda CBR150 R lebih maksimal. Masuk dan keluar tikungan makin stabil.

Mesin All New Honda CBR150R juga spesial. Teknologi DOHC 4 klep yang diusung All New CBR150R ini didambakan para pecinta performa. Pada Ngoprek ini juga disampaikan berbagai hal tentang All New Honda CBR150R. Termasuk perawatan yang bisa dilakukan ke bengkel resmi Honda AHASS.

Rusli Mantaring selaku Manager Promosi Tunas Honda Lampung mengungkapkan Bincang Online ini dengan Program NGOPREK (Ngobrol Online Seputar Komunitas) memberikan informasi lebih terkait All New Honda CBR150R kepada masyarakat dari sisi Komunitas Honda.

“Program Ngobrol Online Bareng Komunitas yang disiarkan di Instagram bertujuan memberikan informasi yang lebih terkait All New CBR150R kepada masyarakat dari sisi Komunitas Honda," Tuturnya.(*)