Syahrini Rayakan Anniversary Pernikahan, Penampilannya Bikin Pangling

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi cantik Syahrini merayakan anniversary pernikahan bersama Reino Barrack, penampilannya bikin pangling.

Syahrini kembali mencuri perhatian warganet dengan mengunggah potret dirinya bersama sang suami Reino Barrack di akun instagramnya.

Dalam potret tersebut wanita cantik itu didandani dengan tema tradisional Jepang yakni ala Geisha Jepang.

Incess (panggilan akrabnya) menggunakan kimono warna merah dan ungu, riasan wajah dan rambutnya didandani seperti khas putri bangsawan Jepang zaman dahulu.

Wajah dan lehernya dirias tebal berwarna putih dan memakai lipstick warna merah menyala.

Hal tersebut yang membuat Syahrini dalam foto tersebut seperti bukan dirinya.

Foto tersebut Ia unggah ke akun instagramnya untuk merayakan hari jadi atau anniversary pernikahan kedua, Syahrini duduk berdampingan dengan Reino yang juga menggunakan setelan haori dan hakama.

“Happy 2nd Wedding Anniversary My Wonderful Husband, The Love Of My Life, The Man Of Tradition With Value, I Will Keep Falling In Love With You, I Love You @reinobarack!," tulis Syahrini dalam keterangan fotonya di Instagram, dikutip Tribunlampung.co.id, Senin (1/3/2021).

Diketahui tepat dua tahun lalu pada 27 Februari 2019 Syahrini dan Reino Barrack resmi menikah, akad nikah tersebut dilakukan di Masjid Tokyo Camii, Jepang.

Sudah 4 Bulan di Jepang

