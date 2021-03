Al Ghazali Beri Jawaban Tegas saat Ditanya Kemungkinan Selingkuh Setelah Menikah 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Al Ghazali beri jawaban tegas ini saat ditanya Natasha Wilona soal kemungkinan selingkuh setelah menikah.

Belum lama ini, Al Ghazali kolabs YouTube dengan artis cantik Natasha Wilona.

Keduanya membahas perihal peran antagonis di sebuah film.

Hingga kemudian, putra Maia Estianty menyinggung soal peran antagonis Da Kyung di drama Korea The World of The Married.

Meski peran Da Kyung dibenci banyak orang, tapi Al mengaku tak bisa membenci tokoh yang diperankan Han So Hee lantaran terlalu cantik.

Hingga kemudian Natasha Wilona bertanya pada Al soal kemungkinan selingkuh setelah menikah.

"Seriesnya The Wolrd of The Married yah, itu pelakornya dibenci satu dunia," ucap Al Ghazali.

"Tapi pelakornya kan cantik, kamu benci nggak sama pelakornya?" tanya Natasha Wilona.

"Nggak, tapi banyak yang benci sih," jawab Al jujur.