Chord Gitar
Chord Gitar Lagu Dalan Liyane Hendra Kumbara
Simak, chord Dalan Liyane dinyanyikan Hendra Kumbara. Termasuk, video Dalan Liyane di akhir tulisan ini, di aplikasi YouTube Music.
YouTube.com
Ilustrasi. Simak, chord Dalan Liyane dinyanyikan Hendra Kumbara. Termasuk, video Dalan Liyane di akhir tulisan ini, di aplikasi YouTube Music.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Dalan Liyane dinyanyikan Hendra Kumbara.
Termasuk, video Dalan Liyane di akhir tulisan ini.
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Lagu Dalan Liyane MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.
Berikut, chord gitar Dalan Liyane dilengkapi lirik lagu Dalan Liyane dinyanyikan Hendra Kumbara.
Intro : F..G..C Em Am -A
Dm..G..C..
.
C G C
... Sopo seng kuat nandang kahanan
Am A Dm
sopo seng ora kroso kelangan
F G Em
ditinggal pas sayang sayange
A Dm
pas lagi jeru jerune
G C
kowe milih dalan liyane..
Int. Fm C
C
Sopo seng kuat ditinggal lungo
Am A Dm
sopo seng atine ora loro
F G Em
kenangan sing wis tak lakoni
A Dm
tak simpen neng njero ati
G C
dewe wes ra dadi siji..
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Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung