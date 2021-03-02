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Chord Gitar Lagu Dalan Liyane Hendra Kumbara

Simak, chord Dalan Liyane dinyanyikan Hendra Kumbara. Termasuk, video Dalan Liyane di akhir tulisan ini, di aplikasi YouTube Music.

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YouTube.com
Ilustrasi. Simak, chord Dalan Liyane dinyanyikan Hendra Kumbara. Termasuk, video Dalan Liyane di akhir tulisan ini, di aplikasi YouTube Music. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Dalan Liyane dinyanyikan Hendra Kumbara.

Termasuk, video Dalan Liyane di akhir tulisan ini.

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Lagu Dalan Liyane MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Dalan Liyane dilengkapi lirik lagu Dalan Liyane dinyanyikan Hendra Kumbara.

Intro : F..G..C Em Am -A

Dm..G..C..
.

C G C
... Sopo seng kuat nandang kahanan
Am A Dm
sopo seng ora kroso kelangan
F G Em
ditinggal pas sayang sayange
A Dm
pas lagi jeru jerune
G C
kowe milih dalan liyane..

Int. Fm C

C
Sopo seng kuat ditinggal lungo
Am A Dm
sopo seng atine ora loro
F G Em
kenangan sing wis tak lakoni
A Dm
tak simpen neng njero ati
G C
dewe wes ra dadi siji..

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Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung
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