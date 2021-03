Jennifer, Istri Irfan Bachdim Melahirkan Bayi Laki-laki, Banjir Ucapan Selamat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kebahagian tengah dirasakan keluarga pasangan model Jennifer Bachdim dan pesepak bola Irfan Bachdim.

Istri Irfan Bachdim, Jennifer Bachdim melahirkan anak ketiga.

Jennifer melahirkan seorang bayi laki-laki, pada Senin (1/3/2021).

Jennifer mengumumkan kelahiran anak ketiganya di Instagram Story pada Selasa (2/3/2021).

Dalam unggahan tersebut, Jennifer hanya menunjukkan potret telapak kaki mungil bayinya.

"Welcome to the world my little angel," tulis Jennifer Bachdim dikutip lewat akun instagram @jenniferbachdim, Selasa (2/3/2021).

Di kesempatan yang sama, Jennifer juga mengumumkan nama anak laki-lakinya tersebut.

"Kiyoji Kaynen Bachdim. Born: 1/3/2021," tulisnya.

Selama masa kehamilannya, Jennifer Bachdim kerap menunjukkan aktivitasnya seperti berolahraga dan pemotretan di media sosial.

Bersama kedua kakaknya, Kiyomi Sue Bachdim dan Kenji Zizou Bachdim, Kiyoji akan mengisi hari-hari pasangan yang menikah pada 8 Juli 2011 silam tersebut.

