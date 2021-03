Pimpin Apel Pagi, Kapolres Way Kanan Tekankan Anggota Tidak Melakukan Pelanggaran

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung memberikan beberapa arahan ketika pelaksanaan apel pagi di Lapangan Apel Mako Polres Way Kanan, Selasa 2 Maret 2021.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung menyampaikan pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa perhatian terkait perkembangan situasi dan rencana kegiatan ke depan.

Pertama terhadap peristiwa yang terjadi di salah satu tempat hiburan malam di jakarta, Kapolres meminta terhadap seluruh anggota Polres Way Kanan agar tidak melakukan tindakan melawan hukum yang dapat menurunkan citra Polri di masyarakat.

Lebih lanjut, kedua disampaikan bahwa Polisi memiliki peran sebagai pelayan masyarakat harus memberikan contoh perilaku kehidupan yang baik bagi warga masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan kenyamanan dan merasa terlindungi dalam kehadiran polisi.

Ketiga bahwa dalam pelaksanaan tugas, Polri tidak dapat berbuat sendiri, membutuhkan bantuan keterlibatan seluruh komponen masyarakat dan stake holder.

"Untuk itu diharapkan setiap anggota mampu bersosialisasi dan saling bekerjasama, dan senantiasa berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa,” Imbuh Kapolres.

"Namun jika ada anggota terbukti yang melanggar aturan maka akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tegas AKBP Binsar.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )