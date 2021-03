20 Tahun L-Men Konsisten Menginspirasi Pria Indonesia Hidup Sehat dan Mendukung Performa Optimal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - L-Men hadir kurun 20 tahun belakangan sebagai nutrisi efektif dan terpercaya bagi pria Indonesia untuk mendukung hidup sehat, pembentukan tubuh atletis serta mendukung performa aktif yang optimal.

Tahun ini, L-Men berkomitmen untuk konsisten menginspirasi semakin banyak masyarakat untuk hidup lebih sehat melalui serangkaian produk berkualitas tinggi serta berbagai program, salah satunya The New L-Men of the Year 2021, ajang pencarian sosok health influencer inspiratif di Indonesia.

Brand Manager L-Men Jesaya Christian mengungkapkan rasa bangganya atas kepercayaan pria Indonesia selama 20 tahun ini untuk mendukung performa aktif yang optimal serta membentuk tubuh atletis.

"Sejak tahun 2001, L-Men terus berupaya mengajak pria Indonesia hidup sehat melalui inovasi produk, kampanye, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak," kata Jesaya dalam Virtual Pers Conference, Senin (1/3/2021).

Selama 20 tahun, L-Men melahirkan banyak inovasi produk dengan kandungan protein tinggi membantu memenuhi kebutuhan protein harian.

"Seluruh produk L-Men cocok bagi pelaku olahraga dengan beragam variasi produk dan rasa sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan mendukung performa olahraga dan membentuk tubuh atletis,” tambah Jesaya.

Diproduksi dengan teknologi canggih berbasis smart manufacturing, L-Men memiliki sistem quality control yang sangat ketat dan telah memenuhi beragam standar internasional.

Tidak hanya itu, bahan baku whey protein L-Men berasal dari salah satu supplier whey protein terbesar di Eropa.

Seluruh produk L-Men diformulasi sesuai dengan kebutuhan nutrisi konsumen Indonesia dengan keamanan pangan yang tersertifikasi BPOM serta telah tersertifikasi halal oleh MUI.

Ahli nutrisi sekaligus peneliti di bidang sport nutrition & fitness, Mury Kuswari menekankan pentingnya mencukupi nutrisi, salah satunya protein di masa pandemi ini.