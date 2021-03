Kanit Bintibmas Resmikan Kampung Tangguh di Kampung Umpu Bhakti Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - PS Kasatbinmas Polres Way Kanan IPTU Burhannuddin diwakili Kanit Bintibmas Polres Way Kanan Ipda Mukhtiar meresmian Kampung Tangguh Nusantara di Kampung Umpu Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dengan tetap menerapkan Prokes (protokol kesehatan).

Peresmian Kampung Tangguh dilaksanakan di balai Kampung Umpu Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Ipda Mukhtiar menyampaikan tujuan dibentuknya Kampung Tangguh Nusantara di Kampung Umpu Bhakti, tidak lain demi memutus mata rantai Covid-19.

“Juga menjaga Kamtibmas tetap Kondusif, serta perekonomian tetap berjalan dimasa pandemi ini, “ ujarnya, Rabu 3 Maret 2021.

Lebih lanjut, Kanit Bintibmas bersama dinas kesehatan diwakili Bidan Kampung Bhakti mengedukasi warga masyarakat tentang vaksinasi Covid-19 dan pendaftaran online vaksinasi Covid-19.

Pihaknya berharap kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan gerakan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi) guna menghindari penyebaran Covid–19.

