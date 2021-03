Kedai Tugu Bambu di ruas Jalan Veteran Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu. Nikmati Segarnya Jus Buah di Kedai Tugu Bambu, Harga Ekonomis hanya Rp 5 Ribu per Cup

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Kedai Tugu Bambu menawarkan berbagai macam jenis es buah segar sehingga lumayan ramai pengunjung.

Selain lokasinya yang strategis berada di ruas Jalan Veteran Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, kedai es ini menawarkan berbagai jus buah segar dengan harga ekonomis, Rp 5.000 per cup.

Kedai es ini tepatnya berada di depan Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Pringsewu dan dekat dengan pertigaan tugu bambu Kecamatan Pringsewu.

Selain menyediakan berbagai macam jus, kedai ini juga menyediakan berbagai sajian minuman kopi.

Seperti coffee Vietnam, es coffee pisang ambon, dan es coffee legit nusantara.

Roni (37), owner dari Kedai Tugu Bambu mengatakan bila varian minuman kopi dijual dengan harga yang menyesuaikan kondisi bahan baku di pasaran.

Bagi pembeli yang ingin bersantai, Kedai Tugu Bambu menyediakan tempat untuk duduk.

Disamping itu, Kedai Es Tugu Bambu juga menyiapkan menu makanan yang dapat mendampingi para pembeli saat sedang minum es atau jus.

Diantaranya, siomay dan roti bakar.

Harganya pun terjangkau, siomay dengan harga Rp 10 ribu per porsi, roti bakar Rp 6 ribu per porsi, dan stik kentang Rp 10 ribu per porsi.