Anniversary Ke-1, Ray White Lampung Morotai Bakti Sosial ke Panti Asuhan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Direktur Utama Akhmad Nizam Iqbal mengatakan, bentuk rasa syukur atas Anniversary 1 Ray White Lampung Morotai, perusahaan melakukan bakti sosial ke tiga panti asuhan di Bandar Lampung, Jumat (5/3/2021).

Ray White berlokasi di Jalan Pulau Morotai (ruko Morotai Mas) Blok B-2, Jagabaya III, Way Halim, Bandar Lampung.

Dalam acara Anniversary 1 Ray White Lampung Morotai terlihat hadir juga Direktur Yohanes Kristianto dan Komisaris Akhamd Zaki.

"Alhamdulillah Ray White Lampung Morotai menginjak usia yang pertama. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu selama ini. Apresiasi sebesar-besarnya kepada karyawan yang telah bekerja keras untuk berkembang dan suksesnya Ray White Lampung Morotai," kata Nizam.

Ray White Lampung Morotai mengadakan bakti sosial dan tali asih ke tiga panti asuhan di Bandar Lampung, Jumat (5/3/2021). (Tribunlampung.co.id / Dominius)

"Semoga Ray White Lampung Morotai mampu wujudkan pencapain-pencapain lainnya," sambungnya.

Ray White Lampung Morotai mengadakan bakti sosial dan tali asih ke tiga panti asuhan di Bandar Lampung.

Ketiganya yakni Panti Asuhan Surya Mandiri di Jalan Sultan Agung, Way Halim; Panti Asuhan Kasih Nusantara di Jalan Perintis Utama, Gang Mento 4, Way Dadi, Sukarame; dan Panti Asuhan Eben Heazer Ministry di Jalan Pattimura, Gang Guntur No 111, Kupang Kota, Telukbetung Utara.

Ray White Lampung Morotai juga singgah ke SLB Pelita Kasih di Jalan SA Tirtyasa, Perumahan Wijaya III, Sukabumi Indah, Sukabumi.

Nizam mengatakan, acara bakti sosial dan tali asih ke panti asuhan ini merupakan wujud rasa bersyukur Ray White Lampung Morotai karena sudah genap berusia satu tahun.

"Kami ingin berbagi sedikit rezeki kepada orang, anak-anak, teman-teman yang membutuhkan. Terutama yang berdampak pandemi Covid-19," kata Nizam.

"Diharapkan dengan sedikit bantuan ini, dapat memberikan secercah harapan bagi mereka. Semoga dengan bantuan ini mereka merasa terbantu dalam kegiatannya. Seterusnya mereka bisa menjadi penerus bangsa yang hebat," sambung Nizam.

Nizam mengatakan dengan adanya tali asih ini perusahaan dapat menjalin hubungan yang baik, dan mengikatkan tali persaudaraan dengan sesama.

"Kami melakukan kegiatan ini dengan banyak pertimbangan. Kami membagikan rezeki ini ke beberapa panti asuhan yang memiliki background dan agama yang berbeda. Supaya semuanya dapat merasakan, tidak ada didiskriminaskan," tutupnya. ( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )