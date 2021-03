Chord dan Lirik Lagu Pujaan Hati MP3 Kangen Band Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Pujaan Hati dinyanyikan Kangen Band.

Simak juga, lirik lagu Pujaan Hati dan video Pujaan Hati.

Dengarkan, lagu Pujaan Hati MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Pujaan Hati

Berikut, lirik Pujaan Hati serta chord Pujaan Hati dalam Kangen Band MP3.

Intro: C G Am Em..

F C Dm G ..

C G

Hai Pujaan Hati, apa kabarmu

Am Em

Ku harap, Kau baik-baik saja

F C

Pujaan Hati, andai Kau tahu

(Dm) G

Ku sangat mencintai dirimu ...

*)

C G

Hai Pujaan Hati, setiap malam

Am Em

Aku berdo'a, kepada sang TUHAN

F C

Berharap cintaku jadi kenyataan

(Dm) G

Agar Ku tenang meniti kehidupan ...

#]

F G

Hai Pujaan Hati, Pujaan Hati ..

F G

Pujaan Hati, Pujaan Hati ...

Reff:

C G

Mengapa kau tak membalas cintaku,

Am Em

Mengapa engkau abaikan rasaku,

F C

Ataukah mungkin hatimu membeku,

(D) G

Hingga Kau tak pernah pedulikan aku ...