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Chord Gitar

Chord dan Lirik Lagu Tanpo Kowe MP3 Yeni Inka Dilengkapi Video YouTube

Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video Tanpo Kowe MP3 yang dinyanyikan Yeni Inka.

zoom-inlihat foto Chord dan Lirik Lagu Tanpo Kowe MP3 Yeni Inka Dilengkapi Video YouTube
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Ilustrasi. lirik lagu, chord gitar, serta video Tanpo Kowe 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tanpo Kowe dinyanyikan Yeni Inka.

Simak juga, lirik lagu Tanpo Kowe dan video Tanpo Kowe.

Dengarkan, lagu Tanpo Kowe MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Tanpo Kowe

Berikut, lirik Tanpo Kowe serta chord Tanpo Kowe dalam Yeni Inka MP3.

Intro : C G C
        Am Dm F Dm
        F G C

C        G           C
 susah gelisah ning ati
Am                       Dm
 kelingan kau tinggal pergi
F                    Dm
 nglarani aku neng kene
F         G          C
 pas lagi sayang sayange..

C         G               C
 ngopo mbiyen ngomong tresno
Am                    Dm
 yen koe milih wong liyo
F                  Dm
 ning ati ora ngapusi
F         G          C
 tresnoku setengah mati..

Reff :
 F            G
 culno.. seko atimu
      Em                 Am
 ben aku dewe tanpo kowe neng kene
       Dm
 remuk ati iki
        G        F
 tak trimo.. legowo..

Musik : F G Em Am
        Dm G C

C         G               C
 ngopo mbiyen ngomong tresno
Am                    Dm
 yen koe milih wong liyo
F                  Dm
 ning ati ora ngapusi
F         G          C
 tresnoku setengah mati..

Reff :
 F            G
 culno.. seko atimu
      Em                 Am
 ben aku dewe tanpo kowe neng kene
       Dm
 remuk ati iki..
        G        C
 tak trimo.. legowo..

 F          G
 ora.. popo atiku
         Em                    Am
 kok tinggalke pas lagi sayang-sayange
      Dm
 kuat batin iki..
     G        C
 terima.. kau pergi..
      Dm
 kuat batin iki..
     G        C
 terima.. kau pergi

(*)

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Demikian, lirik lagu, chord gitar, serta video Tanpo Kowe MP3 yang dinyanyikan Yeni Inka. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )

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Tribunlampung.co.id
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: romi rinando
Sumber: Tribun Lampung
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