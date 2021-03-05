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Chord dan Lirik Lagu Tanpo Kowe MP3 Yeni Inka Dilengkapi Video YouTube
Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video Tanpo Kowe MP3 yang dinyanyikan Yeni Inka.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tanpo Kowe dinyanyikan Yeni Inka.
Simak juga, lirik lagu Tanpo Kowe dan video Tanpo Kowe.
Dengarkan, lagu Tanpo Kowe MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.
Berikut, lirik Tanpo Kowe serta chord Tanpo Kowe dalam Yeni Inka MP3.
Intro : C G C
Am Dm F Dm
F G C
C G C
susah gelisah ning ati
Am Dm
kelingan kau tinggal pergi
F Dm
nglarani aku neng kene
F G C
pas lagi sayang sayange..
C G C
ngopo mbiyen ngomong tresno
Am Dm
yen koe milih wong liyo
F Dm
ning ati ora ngapusi
F G C
tresnoku setengah mati..
Reff :
F G
culno.. seko atimu
Em Am
ben aku dewe tanpo kowe neng kene
Dm
remuk ati iki
G F
tak trimo.. legowo..
Musik : F G Em Am
Dm G C
C G C
ngopo mbiyen ngomong tresno
Am Dm
yen koe milih wong liyo
F Dm
ning ati ora ngapusi
F G C
tresnoku setengah mati..
Reff :
F G
culno.. seko atimu
Em Am
ben aku dewe tanpo kowe neng kene
Dm
remuk ati iki..
G C
tak trimo.. legowo..
F G
ora.. popo atiku
Em Am
kok tinggalke pas lagi sayang-sayange
Dm
kuat batin iki..
G C
terima.. kau pergi..
Dm
kuat batin iki..
G C
terima.. kau pergi
(*)
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Demikian, lirik lagu, chord gitar, serta video Tanpo Kowe MP3 yang dinyanyikan Yeni Inka. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )
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