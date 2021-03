Chord dan Lirik Lagu Tanpo Kowe MP3 Yeni Inka Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tanpo Kowe dinyanyikan Yeni Inka.

Simak juga, lirik lagu Tanpo Kowe dan video Tanpo Kowe.

Dengarkan, lagu Tanpo Kowe MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Tanpo Kowe

Berikut, lirik Tanpo Kowe serta chord Tanpo Kowe dalam Yeni Inka MP3.

Intro : C G C

Am Dm F Dm

F G C

C G C

susah gelisah ning ati

Am Dm

kelingan kau tinggal pergi

F Dm

nglarani aku neng kene

F G C

pas lagi sayang sayange..

C G C

ngopo mbiyen ngomong tresno

Am Dm

yen koe milih wong liyo

F Dm

ning ati ora ngapusi

F G C

tresnoku setengah mati..

Reff :

F G

culno.. seko atimu

Em Am

ben aku dewe tanpo kowe neng kene

Dm

remuk ati iki

G F

tak trimo.. legowo..

Musik : F G Em Am

Dm G C

C G C

ngopo mbiyen ngomong tresno

Am Dm

yen koe milih wong liyo

F Dm

ning ati ora ngapusi

F G C

tresnoku setengah mati..

Reff :

F G

culno.. seko atimu

Em Am

ben aku dewe tanpo kowe neng kene

Dm

remuk ati iki..

G C

tak trimo.. legowo..

F G

ora.. popo atiku

Em Am

kok tinggalke pas lagi sayang-sayange

Dm

kuat batin iki..

G C

terima.. kau pergi..

Dm

kuat batin iki..

G C

terima.. kau pergi

(*)

Demikian, lirik lagu, chord gitar, serta video Tanpo Kowe MP3 yang dinyanyikan Yeni Inka.