Bikers Community Riding Test Experience Honda All New CBR 150 R Lampung

Meskipun di jalanan sudah banyak pengguna produk baru Honda All New CBR150R dari after launching oleh Tunas Honda Lampung pada tanggal 30 Januari 2021 kemarin, kali ini Tunas Honda mengadakan kegiatan yang bertajuk “Riding Experience CBR150R” lebih di focuskan untuk acara test ride kepada para pecinta sepeda motor dan undangan Bikers Community.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Meskipun di jalanan sudah banyak pengguna produk baru Honda All New CBR150R dari after launching oleh Tunas Honda Lampung pada tanggal 30 Januari 2021 kemarin, kali ini Tunas Honda mengadakan kegiatan yang bertajuk “Riding Experience CBR150R” lebih di focuskan untuk acara test ride kepada para pecinta sepeda motor dan undangan Bikers Community.

Acara di awali dengan sambutan dari ketua komunitas Honda Lampung yang dipimpim oleh Sdr. Saipul Bahri (PIC Community), di salah satu arena riding test. Lanjut dengan acara pengenalan produk oleh Sdr. M. Amin (Technical Service). Setelah beberapa seasion dari rangkaian kegiatan yang dilalalui, tentunya moment yang ditunggu-tunggu oleh para tamu undangan dan bikers community tak lain adalah langsung dapat menjajal motor CBR150R yang di pimpin oleh tim Safety Riding Honda Sdr. Tri Munardi (Safety Riding Instructore) dengan beberapa pengarahan dan tata cara berkendara yang aman. Sabtu (06/03/2021).

Kegiatan riding kali ini tak terlepas dari protokol kesehatan yaitu setiap peserta wajib memakai masker dan menggunakan riding gear sendiri untuk mencegah penularan covid-19 tentunya. Sedangkan untuk riding sendiri, meskipun juga disiapkan 1 unit Honda All New CBR150R. Namun para peserta sangat antusias dalam merasakan bengisnya mesin DOHC 150cc dari All New CBR150R ini.

Honda All New CBR150R sendiri dibanderol Rp.36.878.000,-(OTR Lampung). Memang tampangnya keren dan sporty banget bikin All New CBR150R terlihat fresh dari produk sebelumnya. Headlamp yang sudah LED menambah kegantengannya menanjak drastis, apalagi zaman sekarang produk-produk baru motor sudah menggunakan LED. Bahkan di dunia per-mobilan juga sudah mengaplikasikan serba LED,

Untuk kesimpulan produk Honda All New CBR150R ini, menurut Ferdy dari TGB (Tim Good Boy) dan Amelia Cimoy dari LCC (Lampung CBR Club) yang sudah menungganginya. Adalah sebagai berikut :

“Yang pastinya Handlingnya enak banget over, powernya full maksimal. Karena memang menggunakan mesin DOHC 150cc, jadi terasa agresif untuk tarikan, pengereman,dsb. Yang membedakan adalah lookingnya dan tentu saja riding impression saja yang beda jauh, karena memang Honda All New CBR150R dinobatkan untuk Sport Full Fairing. Tentunya gantengnya sangat maksimal pokoknya”.

Itulah secara singkat tentang review Honda All New CBR150R, Semoga next time ada kegiatan seperti ini lagi dan bisa mencicipi lebih jauh dan lama, karena memang mengendarai All New CBR150R ini bikin ketagihan.(*)