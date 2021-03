Chord Gitar Peterpan Semua Tentang Kita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Semua Tentang Kita dinyanyikan Peterpan.

Intro: C G Am Em F C Am G [2x]

Chorus:

C G Am Em

Waktu Terasa Semakin Berlalu

F C Am G

Tinggalkan Cerita Tentang Kita

C G Am Em

Akan Tiada Lagi Kini Tawamu

F C Am G

Tuk Hapuskan Semua Sepi Di Hati

Reff:

C G Am Em

Ada Cerita Tentang Aku Dan Dia

F C Am G

Dan Kita Bersama Saat Dulu Kala

C G Am Em

Ada Cerita Tentang Masa Yang Indah

F C Am G

Saat Kita Berduka Saat Kita Tertawa