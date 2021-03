Chord dan Lirik Lagu Separo Tresno MP3 Ndarboy Genk Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Separo Tresno dinyanyikan Ndarboy Genk.

Simak juga, lirik lagu Separo Tresno dan video Separo Tresno.

Dengarkan, lagu Separo Tresno MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Separo Tresno

Berikut, lirik Separo Tresno serta chord Separo Tresno dalam Ndarboy Genk MP3.

(Intro) Am G Am G

-D G Am D G

yen pancen a..ku lan sliramu..

Em A D

kudu nentokke.. dalane urip..

C

omongo terus terang..

Cm

ora perlu alesan..

Am D

gawe coro.. medot sesambungan..

G Am D G

wit mbiyen mulo aku kroso..

Em A D

ing atimu.. mung separo tresno..

C

koyo sing tak rasakke..

Cm

ono tresno liyane..

Am D G

pancen luwih becik meng..kene..

(Chorus)

Am D G

ora bakal tak getuni..

E Am

opo meneh tak tangisi..

Bm-C G

akeh sing liyane..

Em Am

kang nompo tekaku..

D G Am

bareng siso.. sisaning tresnoku..

D G

ora bakal tak getuni..

E Am

opo meneh tak tangisi..

Bm-C G

akeh sing liyane..

Em Am

kang nompo tekaku..

D G

bareng siso.. sisaning uripku..

(Int.) Am Bm C D

Am Bm C D G..

oo oo..o..

Am D G

wit mbiyen mulo aku kroso..

Em A D

ing atimu.. mung separo tresno..

C

koyo sing tak rasakke..

Cm

ono tresno liyane..

Am D G

pancen luwih becik mengkene..

(Chorus)

Am D G

ora bakal tak getuni..

E Am

opo meneh tak tangisi..

Bm-C G

akeh sing liyane..

Em Am

kang nompo tekaku..

D G Am

bareng siso.. sisaning tresnoku..

D G

ora bakal tak getuni..

E Am

opo meneh tak tangisi..

Bm-C G

akeh sing liyane..

Em Am

kang nompo tekaku..

D G

bareng siso.. sisaning uripku..

(Chorus) (Overtone)

A Bm E A

ora bakal tak getuni..

F# Bm

opo meneh tak tangisi..

C#m-D A

akeh sing liyane..

F#m Bm

kang nompo tekaku..

E A

bareng siso.. sisaning tresnoku..

D A

akeh sing liyane..

F#m Bm

kang nompo tekaku..

E D Dm A

bareng siso. sisaning u..rip..ku..

