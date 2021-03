TampilanAll New Aerox 155 Connected. Ragam Keunggulan All New Aerox 155 Connected hingga Layak Menyandang 'The Best Sporty Scooter'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA – All New Aerox 155 Connected telah resmi menyapa konsumen Indonesia dengan membawa sejumlah ubahan dari generasi sebelumnya.

Sentuhan peningkatan dilakukan di berbagai sektor mulai dari desain, fitur, maupun performa untuk menghadirkan karakter Sporty Scooter yang kuat agar dapat mendukung aktivitas berkendara bagi mereka yang berjiwa muda.

Pembalap muda yang saat ini tengah menjajal All New Aerox 155 Connected, Galang Hendra Pratama, memberikan komentarnya terkait pembaharuan yang hadir pada motor.

Pria asal Yogyakarta yang merupakan pembalap Yamaha Racing Indonesia (YRI) yang beraksi di ajang World Super Sport (WSS) tersebut menilai bahwa ada beberapa keunggulan pada All New Aerox 155 Connected yang membuatnya pantas ‘dicap’ sebagai The Best Sporty Scooter dikelasnya.

“Beberapa bulan terakhir ini saya lagi akrab-akrabnya dengan All New Aerox 155 Connected. Beraktivitas ngubek-ngubek Yogyaya pake ini, dengan fitur Y-Connect seru sekali dan sepanjang mengendarai All New Aerox 155 Connected, saya menilai memang motor ini sangat pas untuk anak-anak jaman now (milenial) yang karakternya sporty, agresif, dan penuh percaya diri. Karena dari segi desain, performa dan fitur itu sangat merefleksikan identitas mereka,” ungkap Galang.

Power Weight Ratio & Performa Terbaik

Sebagai sporty scooter, selain desain tentu sektor dapur pacu menjadi hal yang prioritas guna menghadirkan sensasi berkendara yang luar biasa. Itulah sebabnya All New Aerox 155 Connected dibekali dengan Total New Engine Blue Core 155cc berpendingin cairan, dilengkapi dengan teknologi Variable Valve Actuation (VVA) yang membuat torsi merata di setiap putaran mesin.

Mesin baru ini mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 11.3kW / 8.000rpm serta torsi maksimum sebesar 13.9Nm / 6.500 rpm.

Dengan bekal mesin baru yang mampu menghasilkan power atau tenaga besar tersebut, ditambah dengan bobot motor yang cukup ringan membuat rasio beban dan power (Power Weight Ratio) yang dihasilkan All New Aerox 155 sangat baik.

Power yang baik, penting untuk menunjang akselerasi motor menjadi lebih responsif saat diajak bermanuver dan mudah untuk mencapai top speed.