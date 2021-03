UKM PIK PILAR UM Metro Gelar Pemilihan Duta Mahasiswa GenRe 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Dalam rangka meningkatkan sosialisasi dan promosi program GenRe khususnya pengembangan PIK-Remaja sebagai sebuah wadah pelayanan informasi dan konseling, UKM PIK PILAR UM Metro menggelar Pemilihan Duta Mahasiswa GenRe Tahun 2021, Senin (08/03/2021).

Pemilihan Duta GenRe ini diikuti oleh 22 peserta yang berasal dari seluruh program studi yang ada di UM Metro. Kegiatan ini merupakan Grand Final atau Acara Puncak setelah melalui kegiatan karantina yang dimulai sejak 20 Februari 2021.

Dengan adanya Duta GenRe, sosialisasi dan promosi program Genre di lingkungan remaja akan lebih efektif karena komunikasi yang terjalin dilakukan dengan pendekatan dari, oleh dan untuk remaja sehingga menjadi ramah remaja.

“Finalis Duta GenRe UM Metro diharapkan menjadi pribadi yang memiliki progres bagus dalam hal sosialisasi dan promosi program GenRe. Finalis juga harus selalu menggaungkan TRIAD KKR (Tiga Ancaman dalam Reproduksi Remaja), yaitu Say No To Pernikahan Dini, Say No To Free Sex, dan Say No To Napza untuk menggerakkan program dua anak cukup dan mengayomi PIK (Pusat Informasi Konseling).” ungkap Agus Wibowo selaku Pembina UKM PIK-PILAR UM Metro.

Sementara itu, Anak Agung Oka selaku Wakil Rektor III UM Metro saat membuka acara mengatakan ia sangat mengapresiasi atas terselenggaranya program Duta GenRe tingkat Universitas tahun 2021 dalam upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan tujuan menjadi figur teladan dan motivator di kalangan remaja.

“Saya sangat mengapresiasi atas terselenggaranya acara Pemilihan Duta GenRe UM Metro tahun 2021. Melalui ajang pemilihan ini nantinya seluruh finalis dituntut untuk selalu berperan aktif dalam menyampaikan pesan-pesan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Saya sangat berharap, PIK-PILAR UM Metro dapat menyelenggarakan Pemilihan Duta GenRe Tingkat SMA/SMK se-Lampung sebagai ajang Promosi UM Metro” paparnya.

Melalui Pemilihan Duta GenRe kali ini, para finalis diharapkan menjadi role model yang baik atau figure motivator dari kalangan mahasiswa. Finalis juga diharapkan mampu mensosialisasikan dan mempromosikan program GenRe di lingkungan kampus maupun ke seluruh lapisan masyarakat khususnya remaja, karena remaja merupakan penerus estafet kepemimpinan.

Dalam Pemilihan Duta GenRe UM Metro 2021 terdapat 3 pemenang. Juara 1 Putra diraih oleh Arbi Tio Suhendro (Hukum) dan Juara 1 Putri diraih oleh Anisah Azzahra (Bimbingan dan Konseling), selanjutnya Juara 2 Putra diraih oleh Rafli Almi Jaya (Pendidikan Fisika) dan Juara 2 Putri diraih oleh Selvi Wahyu Puspita (Manajemen), dan yang terakhir Juara 3 Putra diraih oleh Hendri Indra Setiawan (Pendidikan Matematika) dan Juara 3 Putri diraih oleh Ni Sayu Made Indah Wulandari (Pendidikan Ekonomi).

Selamat kepada Duta GenRe UM Metro 2021 yang telah terpilih, semoga dapat mengemban amanah dengan baik. Salam GenRe!(*)