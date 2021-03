Chord dan Lirik Lagu Jangan Datang Lagi MP3 Wanna Bee Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Jangan Datang Lagi dinyanyikan Wanna Bee.

Intro:

G

G Em

saat kau masih.. ada disini..

C D

masih mendekat.. hangat cintamu..

C G

indahnya saat-saat.. berdua denganmu..

A D

berharap semua takkan berlalu..

G Em

saat kau putuskan.. untuk berpisah..

C D

betapa kecewa.. yang kurasakan..

C G

dan dia pun tlah hadir.. dalam hidupku..

A D

dia yang telah menggantikan kamu..

Reff :

C D

jangan pernah datang lagi.. padaku..

Bm Em

aku tlah bahagia dengannya..

D C D

pergilah kau bawa semua.. kisahku..

Bm Em

ku takkan kembali padamu..

D C D

simpan saja semua cerita..

G Em

saat kau putuskan.. untuk berpisah..

C D

betapa kecewa.. yang kurasakan..

C G

dan dia pun tlah hadir.. dalam hidupku..

A D

dia yang telah menggantikan kamu..



Reff :

C D

jangan pernah datang lagi.. padaku..

Bm Em

aku tlah bahagia dengannya..

D C D

pergilah kau bawa semua.. kisahku..

Bm Em

ku takkan kembali padamu..

D C D

simpan saja semua cerita.. hooo ooo..