Chord dan Lirik Lagu Orang Ketiga MP3 Vicky Salamor Dilengkapi Video YouTube

capo di fret 1

[intro]

C F G C

C F G C G

[verse]

C G

Parcuma beta bilang par ale

F G C G

Kalo beta pung hati cuma par se

C G

Parcuma samua beta korbankan

F Dm G

Kalo memang se masi deng yang laeng