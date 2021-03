110 Personel Polres Way Kanan Terima Vaksinasi Covid-19

Dokumentasi Polres Way Kanan

Salah seorang personel Polres Way Kanan saat menerima suntikan vaksinasi Covid-19. Sebanyak 110 personel Polres Way Kanan menerima vaksinasi Covid-19 tahap 2 termin 1 untuk dosis pertama, di GSG Pesat Gatra Polres Way Kanan.