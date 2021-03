Dapat Untung Banyak dan Banjir Promo, Yuk Kunjungi Virtual Expo Tunas Honda lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kunjungi dan akses Virtual Expo Tunas Honda lampung banyak untung banjir promo. Pameran yang akan berlangsung selama 18 hari di periode tanggal 10 – 27 Maret 2021, Tunas Honda Lampung menawarkan type Honda yang diminati konsumen.

Cukup dengan mengakses www.tunashondalampung-virtualexpo.com atau scan barcode, pengunjung bisa menikmati pameran virtual Honda ini dari mana dan kapan saja.

Marketing Manager Tunas Honda Lampung, Raditia , mengatakan, Tunas Honda Lampung membuat inovasi dengan memanfaatkan media digital untuk selalu memberikan kemudahan dan pelayanan yang terbaik serta mengajak konsumen merasakan sensasi experience layaknya diruang pameran seiring pandemi yang belum berakhir.

“Konsumen kami ajak untuk dapat mengunjungi produk Honda secara virtual untuk dapatkan banyak untung dari promo yang ditawarkan karena banyak promo-promo yang ditawarkan khusus untuk pengunjung virtual expo ini”.

Dalam pameran virtual Honda ini pula pengunjung dapat melakukan pembelian dan rasakan pengalaman berbeda melihat produk Honda secara virtual dan beberapa type motor Honda dengan promo menarik yang dapat dipilih oleh pengunjung.

Di antaranya All New Honda CBR150R dan PCX 160 dengan penawaran special potongan tenor 4 bulan. Cash back 100.000 setiap konsumen membeli Honda BeAT Series dengan menggunakan saldo astra pay. Selain itu promo untuk type Honda Genio pun sangat menarik yakni potongan angsuran 85.000 untuk pembelian tenor hingga 36 bulan.

Khusus untuk pengunjung virtual expo yang ingin service motornya juga bisa dilakukan disini yaitu dengan melakukan service pakai “Si Panggil” akan medapatkan cash back 40.000 plus Free Asuransi Perlindungan Diri mininal 10.000.000 Rupiah.

Bagi pengunjung yang ingin mewujudkan mimpinya memiliki sepeda motor Honda segera melakukan pemesanan cukup mengakses link diatas.(*)