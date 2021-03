Chord dan Lirik Lagu Rumpang MP3 Nadin Amizah Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Rumpang dinyanyikan Nadin Amizah.

C C C C

G F Em Dm



[Verse 1]

C Dm Em

Pagi tadi aku masih menangis

C Dm C

Ada rasa yang tak kunjung mati

F G Am

Ada seseorang di atasku

F G G

Menahan semua rasa malu



G F Em Dm



C Dm Em

Sempat ku berpikir masih bermimpi

C Dm C

24/7 tanpa henti

F G Am

Matahari dan bulan saksinya

F G G

Ada rasa yang tak mau hilang



[Pre-Chorus]

F G F G C

Aku takut sepi tapi yang lain tak berarti



[Chorus]

C Dm Em

Katanya mimpiku 'kan terwujud

C Dm C

Mereka lupa tentang mimpi buruk

F G F G C

Tentang kata maaf, sayang aku harus pergi



C Dm Em

Sudah kuucap semua pinta

C Dm C

Sebelum ku memejamkan mata

F G F G C

Tapi selalu saja kamu tetap harus pergi



C C C C

G F Em Dm



[Verse 2]

C Dm Em

Sempat ku berpikir masih bermimpi

C Dm C

Bertahun berlanjut tanpa henti

F G Am

Kulitmu yang memudar saksinya

F G G

Tetap rasaku tak pernah hilang



[Pre-Chorus]

F G F G C

Aku takut sepi tapi yang lain tak berarti



[Chorus]

C Dm Em G

Katanya mimpiku 'kan terwujud

C Dm C Em

Mereka lupa tentang mimpi buruk

F G F G C

Tentang kata maaf, sayang aku harus pergi



C Dm Em G

Sudah kuucap semua pinta

C Dm C Em

Sebelum ku memejamkan mata

F G F G

Tapi selalu saja kamu tetap harus pergi



Am Emaj F D7



[Bridge]

Am Emaj

Banyak yang tak ku ahli

F D7

Begitu pula menyambutmu pergi

Am Emaj

Banyak yang tak ku ahli

F D7

Begitu pula menyambutmu pergi

Am Emaj

Banyak yang tak ku ahli

F D C

Begitu pula menyambutmu tak kembali



C Dm Em

C Dm C



[Outro]

C Dm Em C Dm C

Katanya, mimpiku, akan terwujud

C Dm Em G C Dm C

Mereka, berbohong, mimpiku tetap semu

Profil Nadin Amizah

Profil Nadin Amizah (youtube.com)

Nadin Amizah adalah penyanyi dan penulis lagu berkebangsaan Indonesia.

Ia lahir di Bandung, 28 Mei 2000, Saat ini Nadin berdomisili di Pondok Gede Bekasi.

Nadin mulai dikenal publik saat masih dibangku SMA.