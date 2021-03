Patroli Prokes dan 5M, Babinsa Serka Agus Raharjo Datangi Acara Syukuran Warga

Babinsa Koramil 410-04/TKT Kodim 0410/KBL Serka Agus Raharjo bersama dengan Gugus Tugas percepatan penanganan Covid 19 Kelurahan Way Kandis sambangi warga yang sedang mengadakan kegiatan syukuran.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Babinsa Koramil 410-04/TKT Kodim 0410/KBL Serka Agus Raharjo bersama dengan Gugus Tugas percepatan penanganan Covid 19 Kelurahan Way Kandis sambangi warga yang sedang mengadakan kegiatan syukuran.

Tampak hadir dalam kegiatan diantaranya Lurah Way Kandis (Rizkar Rais, S.E), Bhabinkamtibmas kelurahan Way Kandis, Kepala Lingkungan dan RT setempat dan Linmas Kelurahan Way Kandis.

Dalam kegiatannya tersebut, Serka Agus Raharjo bersama dengan Tim Gugus Tugas Kelurahan Way Kandis tampak sedang memberikan himbauan kepada warga masyarakat yang tengah menghadiri kegiatan syukuran yang digelar warga di Jln. Tirta Ria, Way Kandis, Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Selasa, (16/3/2021).

Serka Agus Raharjo mengungkapkan," bahwa kedatangannya di lokasi acara syukuran tersebut, dalam rangka mengingatkan warga untuk patuhi Protokol Kesehatan. Karena saat ini kota Bandar Lampung masih dalam suasana Pandemi Covid 19," ungkapnya.

Dirinya menjelaskan," tujuan dari kegiatannya itu tidak lain hanya sekedar untuk mengimbau dan mengingatkan warga, agar mereka yang menghadiri acara syukuran tersebut terhindar dari pemaparan Virus Covid 19," pungkasnya.(*)