Chord dan Lirik Lagu Salah Mencintai MP3 Betrand Peto Dilengkapi Video YouTube

(Intro) F G Em

Dm Am -C/E

F G

ku telah jatuh cinta..

Em

tuk pertama kalinya..

Dm G C

disaat ia datang di hidupku..

F G

tapi aku ragu..

Em D#

tuk mengatakannya..

Dm G

apa ini benar.. cinta pertamaku..

(Chorus)

F G C Am Dm

aku salah.. salah mencintaimu..

G/B E Am

ternyata.. kau ada yang punya..

G F G Em Am

maafkanlah.. telah mencintai dirimu..

Dm

biar aku yang pergi..

G G7 C Csus4 C

menahan semua rasa sakit ini..

F G

ku coba melupakanmu..

Em D#

tapi kau selalu datang..

Dm

namun ku tahu..

G G-Am

kau bukanlah untukku..uuuu..