YouTube Video Music Sapu Jagat Nissa Sabyan, Chord Sapu Jagat MP3

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord gitar Sapu Jagat dinyanyikan Nissa Sabyan.

Simak juga, lirik lagu Sapu Jagat dan YouTube video music Sapu Jagat.

Dengarkan, lagu Sapu Jagat MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Sapu Jagat

Berikut, lirik Sapu Jagat serta chord Sapu Jagat dalam Nissa Sabyan MP3.

Intro : Am F C G

Am F G..

Am

letihnya mencari..

F

jawaban misteri..

C

larut ku dalam lamunan..

G

angan tak bertepi..

Am

jiwa yang tak tenang..

F

hati yang tenggelam..

C

khilafku untuk relakan..

G

segala yang ku genggam..

Reff

Am F

Robbana.. atina..

C G

fiddunya.. hasanah..

Dm Em

wa fil akhiroti hasanah

F G C

wa qina 'adzabannar..