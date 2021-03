Chord dan Lirik Lagu Diam Diam MP3 Arsy Widianto feat Tiara Andini Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Diam Diam dinyanyikan Arsy Widianto feat Tiara Andini.

lirik lagu Diam Diam

Dengarkan, lagu Diam Diam MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Diam Diam

Berikut, lirik Diam Diam serta chord Diam Diam dalam Arsy Widianto feat Tiara Andini MP3.

[Intro]

F Fm G D

Dm G

[Verse]

C Dm

awalnya ku tak tahu..

C Dm

datangnya dari mana..

F G Em Am

kau sapa dan sebut namaku

D Bb -G

firasatku berbeda..



C Dm

sejak aku memandang..

C Dm

hati rasa terguncang..

F G Em Am

ku sapa dan sebut namamu

D Bb -G

kau tertunduk dan menghindar..



Reff:

C Em F G

jangan kau salah duga..

C Em Gm C

aku sama..

F E Am D

hanya tak ingin orang lain tau

Dm G

diam-diam ku telah jatuh cinta..



[Interlude]

C Em Dm G

C Em Dm GF G Em Am

sering kali kita bersamaan

D Bb G

tak sengaja curi pandang..



Reff:

C Em F G

jangan kau salah duga..

C Em Gm C

aku sama..

F E Am D

hanya tak ingin orang lain tau

Dm G (C)

diam-diam ku telah jatuh cinta..

Profil Arsy Widianto

Profil Arsy Widianto (youtube)

Arsy Widianto adalah seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia yang mulai dikenal ketika berduet dengan Brisia Jodie dengan lagu bergenre pop berjudul Dengan Caraku pada tahun 2018.