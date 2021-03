Suzuki Persada Lampung Raya Sukses Gelar Test Drive di Bandar Lampung dan Bandar Jaya

PT Persada Lampungraya selaku main dealer mobil Suzuki di Lampung menggelar acara bertajuk Test Drive Suzuki di 2 Lokasi dan pada 3 waktu yang berbeda, yakni di Kopi Dari Hati, Way Halim Bandar Lampung yang sebelumnya sudah sukses di gelar pada 12 & 13 Maret 2021, juga di Dealer Suzuki Bandar Jaya yang sukses di gelar pada hari ini (16/3/21) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan covid-19 seperti menjaga jarak, memakai masker, cek suhu tubuh, dan juga mencuci tangan sebelum mengikuti acara.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Persada Lampungraya selaku main dealer mobil Suzuki di Lampung menggelar acara bertajuk Test Drive Suzuki di 2 Lokasi dan pada 3 waktu yang berbeda, yakni di Kopi Dari Hati, Way Halim Bandar Lampung yang sebelumnya sudah sukses di gelar pada 12 & 13 Maret 2021, juga di Dealer Suzuki Bandar Jaya yang sukses di gelar pada hari ini (16/3/21) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan covid-19 seperti menjaga jarak, memakai masker, cek suhu tubuh, dan juga mencuci tangan sebelum mengikuti acara.

Desva Maria selaku Branch Manager PT Persada Lampungraya mengatakan "Setelah 1 tahun pandemi covid-19 berlalu dan acara semacam ini sempat vakum, kali ini kami kembali mengadakan acara bertema test drive. Namun yang berbeda kali ini dibanding tahun lalu, kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran covid-19 tentunya. Semua tim Suzuki maupun tamu undangan kami terapkan pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan sebelum memasuki area acara, mewajibkan memakai masker untuk siapapun tanpa terkecuali, dan juga menjaga jarak antar satu orang dengan orang lainnya."

Terkait relaksasi PPnBM dari Pemerintah Indonesia, Desva mengatakan Suzuki tentunya mendapatkan relaksasi juga, namun tidak semua mobil Suzuki mendapatkan program ini. "Pada bulan Maret-Mei 2021 ini, ada program dari pemerintah yaitu relaksasi PPnBM (Pajak barang mewah) menjadi 0%. Jadi ada penurunan harga OTR sekitar 10-15 juta dari OTR normal untuk type tertentu. Namun tidak semua mobil mendapatkan relaksasi ini, untuk Suzuki sendiri relaksasi PPnBM ini berlaku hanya untuk Suzuki XL7 dan Suzuki All New Ertiga All Type." Ujarnya di depan tamu undangan Test Drive di dealer Bandar Jaya, hari ini (16/3/21).

Desva berharap dengan diadakannya acara ini, masyarakat lebih memahami apa itu program Bebas PPnBM, juga sekaligus memperkenalkan produk terbaru dari unit niaga Suzuki yaitu Suzuki New Carry yang belum lama ini mendapat penyegaran baik disisi tampilan maupun keamanan. "Iya, kebetulan belum lama ini Suzuki memberikan penyegaran kepada Suzuki New Carry yaitu pada tampilan dan keamanan dimana sekarang Suzuki New Carry sudah dilengkapi dengan Apar / alat pemadam kebakaran. Kami berharap dengan diadakannya Test Drive Suzuki ini, masyarakat/calon konsumen Suzuki dapat lebih memahami produk Suzuki baik dari sisi interior, eksterior, fitur, dll. Juga dengan edukasi tentang program PPnBM ini semoga minat beli masyarakat akan lebih meningkat" ujar Desva Maria.(*)