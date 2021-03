YouTube Video Music Bidadari Tak Bersayap Anji, Chord dan Lirik Bidadari Tak Bersayap MP3

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Bidadari Tak Bersayap dipopulerkan Anji.

Serta, lirik lagu Bidadari Tak Bersayap dan YouTube video music Bidadari Tak Bersayap.

Dengarkan, lagu Bidadari Tak Bersayap MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Bidadari Tak Bersayap

Berikut, lirik Bidadari Tak Bersayap serta chord Bidadari Tak Bersayap dalam Anji MP3.

Intro C Fm Am D

F C/E Dm G C..C

C Fm

Bidadari tak bersayap

Am D

datang padaku

F C/E (Am)

Dikirim Tuhan dalam

Dm G C

wujud wajah kamu

F C/E (Am)

Dikirim Tuhan dalam

Dm G C

wujud diri kamu..

C Fm

Sungguh tenang ku rasa

Am D

saat bersamamu

F C/E Am

Sederhana namun indah

Dm G C

kau mencintaiku..

F C/E Am

Sederhana namun indah

Dm G C

kau mencintaiku..

Reff I

C G

Sampai habis umurku

F C

sampai habis usia

G Am

Maukah dirimu..

F C

jadi teman hidupku

C G

Kaulah satu di hati

F C

kau yang teristimewa

G Am

Maukah dirimu uu..

F G C

hidup denganku..

C Fm

Diam-diam aku

Am (-G-F-Em) D

memandangi wajahnya

F C/E Am

Tuhan ku sayang sekali

Dm G C

wanita ini

F C/E Am

Tuhan ku sayang sekali

Dm G C

wanita ini..