Cerita Unik di Balik Barang-barang Antik di Waroenk Rakyat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Waroenk Rakyat merupakan salah satu kafe yang unik dan wajib dikunjungi di Bandar Lampung.

Saat ini di Bandar Lampung banyak tempat kongko dengan konsep industrial.

Salah satunya Waroenk Rakyat, namun berbeda dengan konsep industrial pada umumnya karena banyak barang antik yang unik.

Dengan konsep yang out of the box anda akan menjumpai banyak barang-barang antik.

Koleksi tersebut merupakan barang-barang bekas kapal laut era tahun 50-an.

Berbagai barang- barang antik bernuansa kapal laut seperti stir kapal, telegraf, scuba selam, mortir, dan lain sebagainya.

Adalah Andri pemilik Waroenk Rakyat yang mengusung konsep kafe dengan banyak barang bekas yang antik.

"Sebenarnya kalau konsepnya itu industrial jadi biar pengunjung tidak jenuh. Suasananya seperti bekas industri kapal begitu," ungkapnya kepada Tribun Lampung Travel pada Senin (22/02/2021).

Andri menggunakan kembali barang-barang bekas kapal sebab ada cerita dibalik ini yaitu pemilik dulu seorang pelaut.

