Chord dan Lirik Lagu Tanpo Tresnamu MP3 Denny Caknan Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tanpo Tresnamu dinyanyikan Denny Caknan.

Simak juga, lirik lagu Tanpo Tresnamu dan video Tanpo Tresnamu.

Dengarkan, lagu Tanpo Tresnamu MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Tanpo Tresnamu

Berikut, lirik Tanpo Tresnamu serta chord Tanpo Tresnamu dalam Denny Caknan MP3.

INTRO:

C D G D/F# Em

Am D..

G Bm Em

Mbiyen seneng bareng karo kowe..

-D C D G

mMbiyen susah tetep karo kowe..

Am B Em D

Saiki wis bedo.. kowe ro wong liyo..

C D

Ngambyarno ngimpiku nyanding sliramu..

G Bm Em

Opo kudu pasrah kahanane..

-D C D G

Kudu nrimo karo putusane..

Am B Em D

Saktenane ati.. iki ora lilo

C

Yen nyawang sliramu

D

Nyanding wong liyo..

REFF:

C D Bm Em

Segampang kuwi caramu..

Am B Em

Ngapusi roso atimu..

-D C D Bm Em

Saiki aku dewe neng.. kene..

Am D G

Ming sepi tanpo tresnamu..

MUSIK:

C Bm Em Am B Em

-D C Bm Em Am D G D