Empat Personel Polri Raih Penghargaan Kapolres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung memberikan piagam penghargaan kepada empat personel dari satuan fungsi Polres yang berprestasi,di lapangan Apel Parama Satwika Polres Way Kanan. Senin (22/3)

"Penghargaan ini diberikan atas prestasi dan dedikasi dalam menjalankan tugas disetiap fungsinya masing-masing serta atas dedikasi dan loyalitasnya terhadap institusi Polri," kata Kapolres saat memberi ucapan selamat.

Empat personel yang menerima penghargaan adalah PS Kanit 1 Satintelkam Polres Aipda Apriyadi Sudirman, Banit Satintelkam Polres Bripka Wawan Ramadhan, Banit Satintelkam Bripka Aprisa Putra, dan Banit Satintelkam Brigadir Pandu Rahardianto.

Keempatnya berprestasi melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi dalam setiap Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Serentak Tahun 2020 sehingga tercipta Pilkada serentak yang aman, damai dan sejuk sampai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan periode 2021-2024.

"Marilah momen ini kita jadikan tauladan bagi personel yang lain, kepercayaan masyarakat kepada Polri akan semakin meningkat di saat kita tulus melayani dan cepat merespons segala aktivitas masyarakat yang memerlukan kehadiran polisi," katanya.