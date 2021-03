Bupati Lampung Utara Terima 2 Penghargaan Penanganan Covid-19

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tribun Lampung menggelar Tibun Lampung Award 2021 “Apresiasi Penanganan Covid-19” secara telekonfrensi, Senin (22/3/2021).

Pimpinan Tribun Lampung Hadi Prayogo menyampaikan Tibun Lampung Award 2021 berupaya mendorong kepala daerah pimpinan BUMN untuk membuat program percepatan penanganan Covid-19.Bupati Lampung Utara (Lampura) Hi. Budi Utomo, S.E., M.M., menerima Dua penghargaan Tribun Lampung Digital Award 2021 bertajuk Apresiasi Penanganan Covid-19. Kategori penghargaannya yakni, Best Integrated Programme dan Best Prevention Programme.

Penghargaan ini diraih karena Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dinilai berhasil menjalankan program pencegahan, sosialisasi, dan penanggulangan pandemi Covid-19, sehingga berhasil menekan penyebaran virus Corona dan menjadi daerah yang mampu menyediakan tempat isolasi mandiri hingga ke desa-desa.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa kedua penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan kerjasama yang solid dengan melibatkan banyak pihak, termasuk semua lapisan masyarakat yang saling memberikan dukungan.

Terpenting lagi, penghargaan ini menjadi motivasi untuk berbuat lebih lagi ke depannya.

“Saya bersama segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengucapkan terimakasih atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini sebagai apresiasi dan pemacu semangat bagi kami untuk berbuat lebih baik lagi dalam penanganan Covid-19,” kata Bupati saat memberikan sambutan secara Virtual Zoom dari Rumah Dinas Jabatan Bupati Lampung Utara, Senin (22/03/2021).

Menurut Bupati, Pandemi Covid-19 ini bukan hanya dirasakan bidang kesehatan saja, tetapi berimbas juga pada perekonomian masyarakat.

Karena itu, Satuan Tugas Khusus Penanganan Covid-19 akan terus menerus dan bersungguh-sungguh dalam pencegahan penularan dan penanganan virus Corona.

“Kami akan terus berusaha maksimal dan konsisten dalam memutus penularan covid-19 ini. Dan mari kita berdoa agar pandemi covid-19 ini bisa berakhir sehingga keterlambatan pembangunan, khususnya di bidang perekonomian rakyat yang akhir-akhir ini melambat bisa kembali normal. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih, semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan kepada kita semua,” ujar Bupati.

Tak lupa, Bupati juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh Perangkat Daerah (PD), Tim Satgas Covid-19, TNI, Polri, dan semua lapisan masyarakat kabupaten Lampura yang sudah mematuhi dan menerapkan Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak (3M), sehingga dapat mencegah, menekan penyebaran, dan menanggulangi virus Corona.