Chord dan YouTube Video Talining Asmoro dari Happy Asmara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, YouTube video Talining Asmoro dan chord gitar Talining Asmoro dinyanyikan Happy Asmara.

Simak juga, lirik lagu Talining Asmoro.

Dengarkan, lagu Talining Asmoro MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Talining Asmoro

Tonton YouTube video Talining Asmoro dinyanyikan Happy Asmara.

Baca juga: Chord dan YouTube Video Sapu Jagat dari Nissa Sabyan

Berikut, lirik lagu Talining Asmoro serta chord gitar Talining Asmoro dalam Happy Asmara MP3.

Intro : Am G Dm Am

Dm Am F Em Am

Em-Em F-Dm Em

Am Em

Opo salahku nganti kowe ninggalke aku

Dm Am

Tanpo sebab.. alasan dadi karepmu

Am G

Teganing ati medhotke talining asmoro

Dm Am

Opo pancen wes ono wanito liyo

Dm

Loro ati.. atiku loro

Am

Tansah soyo keronto-ronto

Dm

Roso iki tetep jeruning dodo

Em Em-F F-G-F Em

kowe uwes bedho..

Chorus